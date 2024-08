Kuidas saab nii julm olla? Näitleja Alain Deloni surmaeelne palve šokeerib kogu Prantsusmaad

Nimelt lootis Delon, et pärast tema surma pandaks magama tema Belgia lambakoer Loubo ning maetaks koos temaga. Alain Delon rääkis oma soovist juba 2018. aastal Paris Matchile intervjuud andes, öeldes, et Loubo on tema elu viimane koer, keda ta armastab nagu oma last.

«Mul on elus 50 koera olnud, aga temaga on mul väga eriline suhe. Kui ma peaksin enne Loubot surema, siis esitan veterinaarile palve, et saaksime koos minna. Ta pannakse minu käte vahel magama,» selgitas Delon, andes mõista, et isegi kui koeral ei oleks terviseprobleeme, laseks ta Loubo eutaneerida, et nad saaksid koos hauda minna.

Alain Deloni Belgia lambakoer Loubo saab mõnusasti edasi elada näitleja kodus Douchys. Foto: PATRICK GELY/SIPA

Prantsusmaa loomakaitseorganisatsioonid on Deloni soovi valjult kritiseerinud ning seepeale andis näitleja perekond teisipäeval teada, et nad ei kavatse Deloni vastuolulist palvet täita. Prantsusmaal tegutsev Brigitte Bardot Foundation kinnitas X'is, et koeral on pere ja kodu ilusti olemas ning looma ei eutaneerita, olgugi et Delon seda soovis.

Deloni lapsed selgitasid, et koer saab rahulikult nende isa Douchy kodus edasi elada. Deloni sünge palve sai Prantsusmaal laialdaselt kriitikat. Prantsusmaa juhtiv loomakaitseorganisatsioon ütles teadaandes: «Looma elu ei tohiks sõltuda inimese elust.»

🐶 Pas d’inquiétude pour Loubo !



Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des messages concernant l’avenir de Loubo, le chien d’Alain Delon.



“Il a sa maison et sa famille” nous ont confirmé les proches de l’acteur qui en prendront soin. Loubo ne sera bien sûr pas euthanasié ! pic.twitter.com/pZtUYSkalr — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) August 20, 2024