KINDEL LAKS Traagiline armastuslugu Narvas, Pärdi sünnipäev ja lennukas Lõuna-Korea viiuldaja

Pärdil tuleb sünnipäev!

2.–11. septembrini toimuvad Eestis taas Pärdi päevad, maailma muusikaüldsus tähistab 4. septembril aga Anton Bruckneri 200. sünniaastapäeva. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste ütleb, et põhjuseid, miks Bruckneri muusikat esitada koos Arvo Pärdi muusikaga, on mitu. Peamiseks peab ta muidugi seda, et Bruckneri ja Pärdi kirikumuusika sobivad imeliselt ühte kavva: «Nende mõlema heliloomingu «juurestik» on saanud toitu muusikaajaloost, eriti barokimeistritelt.»