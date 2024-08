Quentin Tarantino surmajuhtumist võtetel: Alec Baldwin oli ise loll, et relva ei kontrollinud

Tarantino oli hiljuti uuesti külas koomiku ja kommentaatori Bill Maheri jutusaates «Club Random», kus ühel hetkel liikus vestlus vesterni «Rust» võtetel aset leidnud tragöödiale. Peaosatäitja Alec Baldwinile ulatati relv, mis näitleja teadmata oli laetud. Tulirelv läks lahti ning selle tagajärjel suri operaator Halyna Hutchins.

Quentin Tarantino usub, et ka Baldwin oli osaliselt süüdi. 61-aastane Tarantino pole seejuures ise teinud filmi, kus ei kasutataks tulirelvi.

«Kui päris aus olla, siis sellises olukorras vastutab 90% ulatuses relvur ning näitleja on 10% vastutav,» leidis Tarantino. «Tegemist on ikkagi tulirelvaga. Mis puudutab vastutust, siis näitleja on selles mingil määral osaline.»

Baldwin ei järginud reegleid

Režissöör selgitas, et näitleja peab olema väga teadlik, kas relv on laetud paukpadrunite või päris padrunitega ja astuma kindlaid samme, et ka ise ohutuses veenduda. Kogu vastutus ei ole ainult relvuril, kes tegeleb relvade hooldamise ning laadimisega. Tarantino leidis, et kui Baldwin oleks teinud kõike reeglite järgi, siis oleks tragöödia juhtumata jäänud.

Quentin Tarantino ja abikaasa Danielle. Foto: Shutterstock

«Nende sammude eesmärk ongi kindlaks teha, et relval on raud tühi ja midagi pole kinni jäänud. Näitlejale näidatakse paukpadrunid ette, mida stseenis kasutatakse,» selgitas Tarantino.