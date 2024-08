JALGRATASTEL -25 KRAADIGA Prantsuse maadeavastajad läbisid Baltikumi talves 5000 kilomeetrit

Seiklushimulisele paarile meeldib avastada maailma läbi geograafia, sest nii saavad nad paremini mõista iga riigi ajalugu ja selle elanike hinge. Nende pilk Eestile on hooliv ja tähelepanelik, nad oskavad märgata ja edasi anda siinseid traditsioone ja kaasaegset elu, mis on unikaalselt läbi põimunud.

Maadeavastajast paar filmis kogu oma teekonna Baltikumis ligi -25°C külmas. Foto: Pressifoto

Udumaades ehk Eestis, Lätis ja Leedus süttib talvisel pööripäeval püha tuli, millega tähistatakse päikese tagasitulekut ning iidseid uskumusi, mis on ülejäänud Euroopas tuhandeid aastaid unustuste hõlmas olnud. Sophie Planque ja Jérémy Vaugeois otsustasid võtta ette teekonna jalgratastel, et kogeda Baltikumi talve ning kohtuda inimestega, kes esivanemate kultuuri elus hoiavad. See ainulaadne pärand tugevdab sügavat suhet loodusega.

Sophie ja Jérémy on paar maadeavastajat, kes on läbinud planeedi äärest ääreni. Foto: Pressifoto

Sophie ja Jérémy on paar maadeavastajat, kes on läbinud planeedi äärest ääreni – Alaskast Patagooniasse –, kulutades selleks kaks ja pool aastat ning läbides 30 000 kilomeetrit. See on vaid üks nende paljudest seiklustest. Jalgratta seljas või jalgsi matkates loovad nad fotonäitusi, dokumentaalfilme ja raamatuid, mis räägivad looduse ja kultuuri suhetest, teadmiste jagamise tähtsusest ning mootorita seikluste võlust.

Sophie Planque ja Jérémy Vaugeois otsustasid võtta ette teekonna jalgratastel, et kogeda Baltikumi talve. Foto: Pressifoto

Sophie on olnud Prantsuse televisiooni režissöör üle 15 aasta ja fotograaf. Ta on Prantsuse Maadeavastajate Seltsi liige. Jérémy, režissööri assistent ja drooni kaugpiloot, on samuti kirglik fotograaf ning on rännanud üksi läbi terve Euroopa. Koos loovad nad luulelist jutustust meie maailmast – maailmast, mis on ühtaegu ilus ja hele, kuid samas ohtlik ja hämar.

Nende seikluslik dokumentaalfilm «Udumaades» leidis tee Prantsuse-Saksa kanali ARTE eetrisse. Augustis ja septembris on võimalik seda näha suurelt ekraanilt erinevates paikades üle Eesti. Tallinna Sõpruse kinos linastub film 5. septembri õhtul. Hetkel viibivad Sophie ja Jeremy Eestis, et jagada oma filmi eestlastega ja arutada, kuidas prantslased Eestit näevad.

Vaata allpool, kus film lähinädalatel linastub!

Filmi «Udumaades» linastuskava. Foto: Linastuskava