LÄHEB AINA INETUMAKS Morrissey ütles välja, miks The Smiths taasühineda ei saa

Pärast Oasise taasühinemist hakati imestama, kas on võimalik, et omavahel ära leppida ning uuesti kokku tulla suudaksid ka The Smithsi liikmed. Kitarrist Johnny Marr vihjas Twitteris, et Morrissey paremäärmuslikud vaated muudavad taasühinemise võimatuks.

Nüüd väidab Morrissey, et taasühinemine oleks võib-olla saanud juhtuda, aga Marr ignoreeris magusat ettepanekut minna kahekesi The Smithsi nime all tuurile. Ja seda juba järgmisel aastal.

Kõik algas X'is

Küsimuse peale, kas The Smithsi liikmed suudaksid ära leppida, postitas Johnny Marr kõigepealt sotsiaalmeediaplatvormil X foto Briti paremäärmuslikust poliitilisest kommentaatorist Nigel Farage'ist, kellele Morrissey toetust on avaldanud.

Marr on varemgi öelnud, et tema ideoloogilised hoiakud ei saaks Morrisseyst kaugemal olla. Passiivagressiivne Nigel Farage'ile viitav säuts kinnitas, et Morrissey ja Marr mõtlevad oma riigist ja maailmast liiga erinevalt, et tahta koos bändi edasi teha. Vähemalt nii näeb seda Marr.

The Smithsi liikmed Andy Rourke, Morrissey, Johnny Marr ja Mike Joyce 1984. aastal. Foto: Wikimedia Commons

Morrissey oli tuuriga nõus

Mis puudutab Morrisseyt ja Johnny Marri, siis pärast Marri säutsu valas Morrissey õli tulle juurde. Tema kodulehel ilmus teadaanne nimega «Sõda on vana, kunst on noor», kus laulja väidab, et nii temale kui ka Marrile tehti ahvatlev ettepanek minna The Smithsi nime all uuesti tuurile.