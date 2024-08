Kas edev rokimees võib bändi raha edasi laristada? Journey koomiline kohtusaaga sai lõpu

Legendaarse rokihiiu Journey kaks liiget on viimastel aastatel nii tuliselt riidu läinud, et pidid abi otsima kohtust. Klahvpillimängija Jonathan Caini ja kitarrist Neal Schoni vahel hakkas käärima, sest Caini hinnangul on Schon raisanud mõõdutundetult bändi raha, ähvardades Journey pankrotti viia.