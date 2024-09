VAIKUST, VÕTTED! Laagna tee pannakse uuesti Hollywoodi jaoks kinni

«Agentuuri» näol on tegemist viis aastat jooksnud Prantsuse spioonisarja «Salateenistus» ingliskeelse uusversiooniga. Selles mängivad kuulsad näitlejad Michael Fassbender, Richard Gere, Jeffrey Wright ning Jodie Turner-Smith.

Üheks produtsendiks on George Clooney ning mitu osa lavastab suurejooneliste ajaloodraamadega tuntust kogunud Joe Wright («Lepitus», «Anna Karenina»). Eestis filmitakse seriaalile mitu jagu ning üheks võttekohaks on Laagna tee, mille peal toimus ka «Tenetis» peadpööritav autotagaajamine.

Laagna tee on üks paljudest kohtadest, mida «Agentuuri» võtete jaoks vaja läheb, ent kui «Teneti» jaoks hoiti teed mitu päeva kinni, siis «Agentuuri» filmimine läheb kiiremini ja sujuvamalt, vahendab ERR .

Liiklus jääb valdavalt avatuks, kuid tuleb arvestada, et 18. septembril on see piiratud vahemikus 19.00-22.00 ning varahommikul kell 05.00-07.00. Filmivõtteid koordineeriv ettevõte Münchhausen Films teeb enda sõnul linnaosa valitsusega aktiivselt koostööd ning elanikke teavitatakse filmimisega seotud muudatustest.