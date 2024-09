Kellegi teise unistus: Kelly Sildaru muserdav saladus tuleb päevavalgele

Välismaiste filmikriitikute sõnul on see väga võimas, kuid ka emotsionaalselt valus film, mis teisalt on täis julgust ja annab lootust paljudele noortele spordisõpradele. See on meisterlik ja tempokas dokumentaalfilm, mis hoiab vaataja konksu otsas ning ei lange tavapärastesse retoorilistesse lõksudesse.