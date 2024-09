«Top Geari» mehed jätavad hüvasti: Jeremy Clarkson paljastas, miks loobub koostööst Hammondi ja May'ga

«Top Gear» hakkas BBC eetris jooksma 22 aastat tagasi ning seejärel alustati üheskoos Amazon Prime Videos sarja «The Grand Tour», mis algas 2016. aastal. Clarksonil, Hammondil ja Mayl on fänne üle kogu maailma, kuid nüüd on kolmik valmis luigelauluks.

Võimalik, et Hammond ja May edaspidi veel midagi autoteemalist kahekesi teevad, kuid Clarkson on väga kindel oma otsuses mootorimürina ja kaamera ees rooli keeramisega lõpparve teha.

Clarksonil on kaamera ees autodes istumisest küllalt saanud. Foto: AFP PHOTO / STEFAN HEUNIS

«Olles televisioonis 36 aastat autodest jahunud, pakin nüüd asjad kokku. Ma olen liiga vana ja paks, et ronida autodesse, mis mulle meeldivad. Ja ma ei taha sõita autodega, mis mulle ei meeldi,» rääkis Clarkson The Sunday Timesile.

«See ühtlasi tähendab, et minu 22 aastat kestnud koostöö James May ja Richard Hammondiga on nüüd lõpule jõudnud. Te näete meie viimast ühist sõitu peagi Amazon Prime'is. See on väga emotsionaalne.»

Clarksoni sõnul mõtlesid nad pikalt, kuidas paarkümmend aastat jätkunud tele-koostöö lõppema peaks. «Otsustasime lähtuda tähestikust,» kostis Clarkson. 13. septembril voogedastusplatvormile jõudev «Top Geari» erisaade «One for the Road» viib vaatajad nimelt Zimbabwesse.

«Sinna minekuks oli tegelikult veel üks põhjus,» jätkas Clarkson. «Nagu ikka, me sõitsime seal idast läände, aga siis me ületasime piiri ning lõpetasime täpselt seal, kus me aastaid tagasi alustasime: Botswanas Makgadikgadi soolapankadel.»