Depressiooniga võitlev Gameboy Tetris ravist Seewaldis: kohtan palju noori, kellel käed arme täis

«Ma tunnen, et see lihtsalt käib minu tööga kaasas. Kui mul oleks võimalus lihtsalt olla stuudios ja teha mussi niimoodi, et ma ühtegi kontserti ei anna, oleks ma rahul,» selgitas Pavel oma tihedat muusikuelu. Tuuritamine on tema sõnul äärmiselt väsitav. «See on üks kurja juurtest.»

Pavel loodab, et asjad lähevad jälle paremuse poole, sest hetkel üritatakse leida talle sobivaid ravimeid. Magamiseks võtab ta unerohtu ja enda sõnul on ta aastatega õppinud depressiooniga elama, ehkki üritab ka lahendusi leida.

Gameboy Tetris. Foto: Konstantin Sednev

Vaja on sobivaid ravimeid

«Ma olen õppinud elama depressioonis. Ma vahel kohtan kedagi, kes räägib ajast, millal temal see oli ja kuidas ta tunneb end praegu. Ta ei saa aru, kuidas see võimalik on, et ta piinles nii palju ja see oli nii lihtne. Ma ei saa aru, kuidas see nii lihtne on,» imestab Pavel ning täpsustab, et enamasti lahendavad depressiooni antidepressandid.

Paveli sõnul on lihtsalt keeruline leida sobivad ravimid. Muusik kirjeldas, et ei tunne ravimite all nii tugevaid emotsioone ning vahepeal tekivad järsemad ärevushood isegi haiglas olles. «Nad otsivad kombinatsiooni, mis sobib just sulle. See võib kõik aega võtta.»

Paveli sõnul ei lubatud tal haiglas rohkem avameelseid Tiktoki videosid teha. «Nii kahju, ma monteerisin valmis suhteliselt veel mingi kaks-kolm videot ja mulle öeldi, et ära palun postita.»

Muusik tunnistas ka üles, et mõlemal korral Seewaldisse sattudes ta tundis, et soovib surra ning proovis endalt elu võtta. Ta märkis, et püüdis Xanaxi üledoosi võtta. Ometi on sõjas depressiooniga olnud helgemaid aegu tänu tablettidele. «Ma mäletan väga hästi aega peale esimest kuuri. Ma olin nagu uus. Ma tegin mingi taaskäivituse.»

Pavel tunneb, et muusika tegemine on tema jaoks oluline eneseväljendusvorm.

Vaimse tervise toe telefonid:

Lasteabi: 116111 (24h)

Ohvriabi telefon 116 006 (24h)

Hingehoiu telefon 116 123 (24h)

Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)