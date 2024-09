Veel üks Oscariga pärjatud filmilegend läheb pensionile

Kathy Bates alustas näitlemisega 70ndate alguses, kolides selleks New Yorki elama. Ta tegi pisirolli Milos Formani filmis «Taking Off» ning lõi kaasa Dustin Hoffmaniga draamas «Straight Time». Juba sel ajal mängis Bates palju ka teatrilavadel.

Suurem edu saabus näitlejale 80ndate alguses, kui tal õnnestus pürgida Ameerika hinnatumate teatrinäitlejate hulka. 1983. aastal sai Bates Tony nominatsiooni rolli eest näidendis «'night, Mother». Samuti tegi ta meeldejääva osatäitmise Terrence McNally «Frankie and Johnny» lavastuses, võites sellega 1988. aastal Obie auhinna. McNally tahtis juba näidendit kirjutades, et Frankie rolli mängiks Bates.

Oscari võitis Kathy Bates filmiga «Misery». Selles Stephen Kingi ekraniseeringus kehastas Bates naist nimega Annie Wilkes, kes võtab oma kodus pantvangi menukirjanik Paul Sheldoni ning sunnib meest kirjutama uut osa armastusromaanide sarjas, mis Sheldonile kuulsuse tõi.

Stephen Kingi samanimelise romaani põhjal vändatud film «Misery» tõi parima naispeaosa eest Oscari Kathy Batesile. Foto: Filmikaader

Bates on viimastel aastatel üles astunud mitmetes filmides ja sarjades, sealhulgas draamad «Are You There God? It's Me, Margaret» ning «Richard Jewell», samuti lõi ta mitu aastat kaasa populaarses õudusseriaalis «American Horror Story».

Kathy Bates on enda sõnul varemgi mõelnud pensionile. Tal oli ükskord filmi võtteplatsil halb kogemus, mis ajas teda nutma ja tekitas naises soovi näitlemisega lõpp teha. «Sellest on saanud mu elu,» tõdes Bates. «Vahel tekitab see kadedust, et mul selline anne on, sest ma ei saa seda tagasi hoida. Aga samas tahaks lihtsalt oma elu nautida.»

76-aastane Bates lisas: «See on mu viimane tants.»

Bates ei ole ainus näitleja, kes on otsustanud viimasel ajal näitlemisega jäädavalt lõpparve teha. Samast otsusest andis mullu oktoobris teada kahe Oscariga pärjatud Michael Caine.