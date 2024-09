Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone rekonstrueerimine käib hetkel pingsalt ning tööd pole veel kaugeltki lõppenud. Keeruline globaalne olukord on muutnud ehitustegevuse kallimaks, praegu on ehitustegevuse kuluks kujunenud 105 miljonit. Avamine on planeeritud 2027. aasta algusesse. Vaata allpool värskeid fotosid Rahvusraamatukogu remondi hetkeseisust.