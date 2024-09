Armastatud fantaasiakirjaniku ümber on lahvatanud skandaal, tema projekte peatatakse järjest

«Good Omens», kus inglit ja deemonit mängivad David Tennant ja Michael Sheen, põhineb Gaimani ja Terry Pratchetti samanimelisel romaanil, mis anti välja 1990. aastal. Seriaalile on siiani ilmunud kaks kuueosalist hooaega ning kolmas pidi jääma viimaseks.

Deadline vahendab, et väidetavalt on kolmanda tootmises toimunud muutused. Võtted pidid algama 2025. aasta alguses ning tootjaks on BBC Studios Productions, Amazon MGM Studios, Blank Corporation ning Narrativia. «Good Omensit» saab vaadata voogedastusteenuse Amazon Prime Video vahendusel.

2023. aasta lõpus lubas BBC kolmandat hooaega välja kuulutades: «Uus hooaeg äratab ellu pooljuhusliku vestluse 35 aasta tagant, kui Neil Gaiman ja sir Terry Pratchett hakkasid üheskoos arutama oma bestselleri tegelaskujude edasise saatuse üle.»

Kas kolmas hooaeg üldse valmis tehakse, on hetkel aga kahtluse all, sest sarja eest vastutavale menukirjanikule Neil Gaimanile on esitatud mitu süüdistust seksuaalses rünnakus. Lisaks on Disney peatanud Gaimani ekraniseeringu «The Graveyard Book» tegemise.

Võimalik, et Neil Gaiman ütleb lahti sarjast «Good Omens» ning see tehakse lõpuni ilma tema osaluseta.

Michael Sheen telesarjas «Good Omens», mille saatus on nüüd ebakindel. Foto: Capital Pictures/Scanpix

Neil Gaimanit on seksuaalses rünnakus süüdistanud mitu naist.

Süüdistajate seas on naine nimega Scarlett, kes oli 23-aastane, kui Gaiman teda 2022. aastal seksuaalselt ründas. Naine väidab, et Gaiman tungis talle vannis kallale oma Uus-Meremaa kodus, kus Scarlett töötas lapsehoidjana. Uus-Meremaal on alanud 63-aastase Gaimani suhtes politseiuurimine.