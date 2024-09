ÜHE MÜRISEVA AJASTU LÕPP Jeremy Clarkson tegi fännidega hüvasti jättes tähtsa hoiatuse

Clarkson on koos May ja Hammondiga teinud «The Grand Touri» aastast 2016, kuid pärast kaheksat aastat saabus kolmikul aeg oma fännidega hüvasti jätta. Jeremy Clarkson selgitas hiljuti, et ta on nüüd liiga vana ja paks, et sõita isegi selliste autodega, mis talle päriselt meeldivad. «Ja ma ei taha sõita autodega, mis mulle ei meeldi,» rääkis Clarkson The Sunday Timesile.

Jeremy Clarkson ei ole selle vastu, et «The Grand Tour» värskete nägudega edasi läheb, kuid ta loodab, et Amazon arvestab uute saatejuhtide valimisel ühe olulise asjaga.

«Minu nõuanne Amazonile oleks: ärge jumala eest võtke seda saadet juhtima kuulsad inimesed, kellele «meeldivad» autod,» hoiatas Clarkson tootjat. «Seda saadet ei saa juhtima hakata, kui autod ei ole kogu sinu elu. Ei, sa ei saa kõrvalt mingit poodi avada. Sa ei saa teha teisi saateid. Kui sa parasjagu võtetel ei ole, siis sa mõtled järgmise asja peale, mida sa filmid. See peab inimese elu üle võtma.»

Clarkson selgitas, et ei ole mõtet palgata kedagi, kes niisama autodest huvitub. Tema sõnul sellest lihtsalt ei piisa. «Kõige õigem oleks võtta kolm tundmatut inimest. Alustada väikeselt, nagu meiegi alustasime väikeselt. Uued saatejuhid peavad olema täielikud autohullud.»

Clarkson lisas: «Uued saatejuhid võiks olla sellised, kellele ma saan näidata fotot, millel on tükk ükskõik millise auto küljepeeglist ning nad tunnevad õige auto ära. Ma pöörduksin just autoajakirjanike poole. James, Richard ja mina oleme kõik autoajakirjanikud. Selline olekski minu nõu Amazonile, kui nad saatega jätkata tahavad. Ja ma loodan, et nad seda teevad.»

Populaarse reisisaate «The Grand Tour» viimases saates ühinevad Jeremy Clarkson, Richard Hammond ja James May viimaseks ühiseks reisiks ning sõidavad Zimbabwesse. Foto: Amazon Prime / Seriaalikaader

«The Grand Touri» hüvastijätusaates «One of the Road» suundub legendaarne kolmik oma lemmikautodega ühte eriti eksootilisse kohta, et teha viimane ühine sõit.

Clarksoni on öelnud, et mõeldi pikalt, kuidas paarkümmend aastat jätkunud tele-koostöö lõppema peaks. «Otsustasime lähtuda tähestikust,» kostis Clarkson. 13. septembril voogedastusplatvormile jõudev «Top Geari» erisaade «One for the Road» viib vaatajad nimelt Zimbabwesse.