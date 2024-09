Banksy kuulsaim teos varastati galeriist

Politseil on õnnestunud varastatud Banksy teos jälle leida, kuid võimud pole täpsustanud, kust see kätte saadi. Nüüd on see jälle galerii omanduses. Kahtlusalused said süüdistuse varguses ning astusid neljapäeval kohtu ette. Nad jäävad vahi alla kuni järgmise ülekuulamiseni kohtus, mis toimub 9. oktoobril.