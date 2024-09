FÄNNID IKKA SEGADUSES Kontserdi ajal kaklema läinud bänd Jane's Addiction vabandas, aga kas tuur üldse jätkub?

Kakluse tõttu poolikuks jäinud kontsert toimus reede õhtul Bostonis. Kontserdil viibinud inimeste videodest on näha, kuidas laulu «Ocean Size» käigus hakkab laulja Perry Farrell karjuma kitarrist Dave Navarro peale.

Navarro üritab karjumist esialgu ignoreerida, kuid siis virutab Farrell talle rusikaga, kontsert peatatakse ning lava tagant tulevad mehed - tõenäoliselt mänedžerid - hullunud lauljat kinni hoidma ning teda Navarrost eemale tõmbama.

Hiljutist taasühinemist tuuriga tähistav Jane's Addiction pidi pühapäeval esinema Bridgeportis Connecticutis, kuid ansambel otsustas kontserdi ära jätta. Bänd selgitas, et kontserdi ära jätmine on seotud Bostonis laval puhkenud kismaga.

«Me tahame südamest vabandada fännide ees sündmuste pärast, mis tol õhtul vallandusid. Tulemusena jätame ära homse kontserdi Bridgeportis,» kirjutas bänd laupäeval sotsiaalmeedias.

Fännidele lubati piletite eest raha tagastada. Tõsiasi, et bänd pidi järgmise kontserdi ära jätma, näitab, et bändimehed ei leppinud omavahel kohe pärast kaklusega lõppenud kontserti ära ning vajavad aega, et mõelda, kuidas esinemistega jätkata.

Kaklust alustanud Perry Farrelli abikaasa Etty selgitas omalt poolt Instagramis, et kontsertidel on heli liiga vali ning ülejäänud bänd summutab laulja häält. Naise sõnul läks laulja kitarrist Dave Navarrole kallale, sest ei suutnud enam kannatada, et publik tema kui laulja häält isegi ei kuule.

Jane's Addictioni fännid on aga rõhutanud, et Jane's Addictioni liikmed on alates bändi algusaegadest maadelnud alkoholi- ja uimastisõltuvusega. Kui kitarrist Dave Navarro on enda sõnul aastaid kaine olnud, siis Perry Farrell tarvitab endiselt palju alkoholi ning on kontsertide ajal sageli joobes.

Fännide sõnul on Farrelli kummaline käitumine varemgi kontsertidel silma jäänud ning bänd paistab olevat tüdinud pingetest, mis sellega kaasneb.

Bändi algsed liikmed tuuritavad praegu esimest korda üle 14 aasta.

Praegu on ebaselge, kas mehed suudavad omavahelised pinged üldse leevendada või on nende praeguse tuuri jätkumine ohus. 18. septembril peaks Jane's Addiction esinema Torontos. Lisaks Farrellile ja Navarrole mängivad bändis veel Eric Avery ja Stephen Perkins.