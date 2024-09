Plainfieldi lihunik: Ameerika šokeerivaima roimari tegusid pole siiani unustatud

Netflix kuulutas «Monsteri» kolmanda hooaja välja paar päeva enne seda, kui platvormile ilmub sarja teine hooaeg, mis keskendub oma vanemad maha lasknud vendadele Menendezitele. Esimene hooaeg jutustas ümber inimsööjast mõrtsuka Jeffrey Dahmeri loo, pugedes naha vahele miljonitele televaatajatele ning tuues Kuldgloobuse näitleja Evan Petersile, kes kartmatult Dahmeri kingadesse astus.

Kui 19. septembril algav teine hooaeg pöörab tähelepanu Menendezi vendadele, siis kolmanda hooaja keskmes on 1950ndatel Wisconsini osariigis tegutsenud roimar Ed Gein. Tema kuritööd on inspireerinud mitmeid kuulsaid filme, sealhulgas «Psühho», «Voonakeste vaikimine» ning «Texase mootorsaemõrvad», kuid inimesi tapnud ning üles kaevatud laipu rüvetanud Ed Gein oli kurjategijana sedavõrd õõvastav, et ühtegi suure-eelarvelist eluloofilmi või -sarja temast tehtud ei ole.

Kõige tuntum Ed Geinist rääkiv film on ilmselt 2000. aasta «In the Light of the Moon», kuid ka see on suhteliselt vähetuntud ja madala eelarvega õudusfilm.

Ed Geini kuriteod tulid päevavalgele 1950ndate lõpus, kui politsei avastas, et omaette hoidev mees ei olnud mitte ainult tapnud mitu inimest, vaid oli ka kodu lähedal asuvast surnuaiast mitu laipa üles kaevanud.

Gein oli inimeste jäsemetest, nahast ja luudest valmistanud mööblit ning koduseid aksessuaare, mistõttu avanes tema kodu läbi otsivatele võimudele äärmiselt groteskne vaatepilt. Kui mäletate mootorsaemõrvar Leatherface'i valmistamas «Texase mootorsaemõrvades» endale nägudest maski või Buffalo Billi «Voonakeste vaikimises» õmblemas endale tüdrukute nahast kostüümi, siis just need sadistlikud tungid pärinesid Ed Geini loost.

Charlie Hunnam Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Scanpix

Ed Geini rolli astub näitleja, kes pole varem nii sünget osa mänginud. Ed Geini ehk Plainfieldi lihunikku asub mängima Inglismaalt pärit Charlie Hunnam, kes mängis peaosa FXi ülipopulaarses tsiklijõukude sarjas «Sons of Anarchy», Guillermo del Toro monstrumimaadluste filmis «Vaikse ookeani võitlus» ning seiklusfilmis «Kadunud linn Z».

Arvestades, et «Monsteri» esimene, Jeffrey Dahmerist rääkinud hooaeg sai tähelepanu nii Emmydel kui Kuldgloobustel, meelitab see morbiidne, ent kvaliteetne antoloogiasari ligi mitmeid talente. Sarja looja on Ryan Murphy, kes on teinud Netflixile veel äärmiselt kõrgete vaatajanumbritega põnevussarja «The Watcher».