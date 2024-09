ROKI-KATASTROOFID «Need kontserdid olid viga...» ehk kuulsad rokkbändid, kes on uuesti kokku tulnud ja siis kohe tülli läinud

Cream andis 2005. aasta lõpus Madison Square Gardenis mitu kontserti, kuid bassimängija Jack Bruce'i ja trummar Ginger Bakeri vahel olid nii tõsised pinged, et bänd rohkem koos ei esinenud. Clapton tõdes hiljem, et need kontserdid olid viga.

Seoses sellega, et rokkbändi Jane's Addiction laulja laval enesevalitsuse kaotas ning bändi tuurile kriipsu peale tõmbas, on sobiv hetk vaadata tagasi kuulsatele ansamblitele, kes pärast pikka pausi taasühinesid ning siis jälle tülli keerasid. Jane's Addiction on muidugi üks vähestest bändidest, kes on kontserdi ajal päriselt kaklema läinud, aga valusaid laialiminekuid on ette tulnud küll ja veel. Õppetunde on siinkohal jagada nii Eric Claptonil kui ka Robert Plantil, vahendab Rolling Stone.