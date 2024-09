LEGENDAARNE BÄND JÄLLE LÕHKI Kitarristile laval kallale läinud laulja vabandas

Jane's Addictionil on olnud keeruline ajalugu ja nüüd muutus see veelgi keerulisemaks, sest bänd otsustas oma tuuri pärast intsidenti peatada. Bänd tähistas augustis alanud tuuriga «Imminent Redemption» algupäraste liikmete taasühinemist.

Tuur pidi kestma oktoobrini, ent bändi ambitsioonikad plaanid muutusid hoobilt, kui Bostonis esinedes läks laulja Perry Farrell keema ning tungis kallale kitarrist Dave Navarrole.

Lisaks Farrellile ja Navarrole mängivad bändis veel trummar Stephen Perkins ning bassimängija Eric Avery. Kontserdi ajal tuli Perry Navarrost eemale tõmmata ning bänd katkestas esinemise. Enne seda tuuri polnud nelik 14 aastat järjest kontserte andnud.

«Bänd on langetanud raske otsuse võtta grupina aeg maha. Seetõttu katkestame ülejäänud tuuri,» teatas bänd lühikeses teadaandes.

Fännide seas on Perry Farrelli mõistmatu käitumine kontserdi ajal põhjustanud palju spekulatsioone, ehkki Farrelli naine Etty selgitas Instagramis, et Farrelli vihastas tõsiasi, et tema häält ei olnud kontserdi ajal üldse kuulda. Etty sõnul olevat see tuuril pikalt kestnud probleem ning Farrell kaotas bändikaaslaste mängule alla jäädes enesevalitsuse.

Sotsiaalmeedias on palju oletatud, et Farrell maadleb viinakuradiga ning läks Navarrole kallale tingituna sellest, et tal läks lihtsalt pilt eest võis tekkis psühhoos. Fännide hinnangul on kaklusest tehtud videost näha, kuidas Farrelli pilk on häirivalt tühi ning Navarro vaatab sõpra kurbuse ja kaastundega.

65-aastane Farrell ütles pärast paar päeva kestnud vaikust: «Kogu nädalavahetus on olnud äärmiselt keeruline. Võtnud enadale aega ja ruumi, et rahulikult järele mõelda, tundub ainult õige vabandada oma bändikaaslaste ja eriti Dave Navarro ees, aga ka fännide, pereliikmete ja sõprade ees, et sedasi reedeõhtusel kontserdil käitusin.»

Farrell lisas: «Minu murdepunktiga kaasnes lubamatu käitumine. Võtan täielikult vastutuse selle eest, kuidas otsustasin tekkinud olukorra lahendada,» ütles Farrell, kes kaotas enesevalitsuse Jane's Addictioni debüütalbumilt pärineva laulu «Ocean Size» ajal.