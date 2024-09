Trikimehest sai trellimees: Eestis elanud ja äri ajanud «Jackassi» staar arreteeriti

«Ma tahan tänada selle olukorra eest,» ütles Margera kohtunikule. «Nüüd saan oma elu korda teha. See on nagu peidetud õnnistus.»

Kohtust väljudes kostis rulataja, et ta on olnud uimastite ja alkoholiga nii raskel teel, et tal oligi vaja põhja jõuda, et miski muutuda saaks. «Nüüd olen õigel teel,» ütles teletäht.