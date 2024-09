Vihapurse ajas bändi lõhki: kontserdi ajal hullunud laulja Perry Farrell läheb ravile

Farrell langetas otsuse tingituna sellest, et tema vägivaldse käitumise pärast pidi bänd katkestama kontserdi ning seejärel terve tuuri.

Üle 14 aasta uuesti tuurile läinud Jane's Addictioni kontsert Bostonis leidis ootamatu lõpu, kui laulu «Ocean Size» ajal hakkas Perry Farrell ootamatult karjuma kitarrist Dave Navarro peale ning läks mehele siis kallale.

Farrell tuli Navarrost eemale tõmmata, kontsert katkestati ning bänd teatas hiljem, et nad on otsustanud tuuri enneaegselt lõpetada. Dave Navarro tegi Instagramis teadaande, milles tõi välja, et Perry Farrelli ebastabiilne käitumine ning vaimsed probleemid ei jäta bändile muud valikut.

Farrelli bändikaaslased kartvat oma turvalisuse pärast ning fännid on välja toonud, et isegi videod kontserdi ajal toimunud kaklusest näitavad, et Navarrol on hullunud Farrelli pärast mure.

Paljud on Farrelli agressiivsust seostanud ohtra alkoholitarvitamisega, kuid Farrelli abikaasa Etty Lau Farrell käis kohe pärast kontserti välja pehmendava selgituse, et lauljal on tuuri jooksul olnud probleeme häälega ning Farrell olevat endast välja äinud, sest teda ei olnud kontserdi ajal üldse kuulda.

Nüüd kirjutas Etty Lau Farrell Instagramis, et Perry Farrell pöördub kõrva-nina-kurguarsti ning neuroloogi juurde.

«Meid hämmastas Perry füüsiline vihapurse sama palju, kui teidki. Aga peate mõistma, et Perry pidi olema viimase piirini aetud. Me võtame iseendale natuke aega. Et mõelda ja terveneda. Perry on pannud aja kinni kõrva-nina-kurguarsti ning neuroloogi juurde,» selgitas Perry Farrelli abikaasa.

«Kui te teate Perryt ja teda armastate, siis ei ole mul vajagi hakata puudutama teisi libalugusid. Meie hinged teavad,» lisas Etty Lau Farrell, andes mõista, et temal ja Perry Farrellil on kontserdil toimunud kaklusest sootuks teistsugune nägemus, kui Jane's Addictioni bändikaaslastel.

Bändi tulevik on hetkel ebaselge.