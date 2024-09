Mõrvareid ei karda: Kim Kardashian tegi tähtsa vanglakülastuse

Meediatäht Kim Kardashian külastas laupäeval San Diego maakonnas asuvat Richard J. Donovani kinnipidamisasutust, et rääkida umbes 40 vangi ees vanglareformist. Kuulajate seas olid ka kurikuulsad Menendezi vennad, kellest Netflix tegi äsja ilmunud tõsielupõhise krimisarja.

Vennad Lyle ja Erik Menendez 1991. aastal kohtus. Kohtuprotsess oli keeruline ning kestis aastaid, kuni vennad 1996. aastal esimese astme mõrvas süüdi mõisteti ning eluks ajaks vangi mõisteti. Foto: REUTERS / Lee Celano

Kardashianiga olid kaasas Kris Jenner, filmiprodutsent Scott Budnick ning näitleja Cooper Koch, kes sarjas «Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story» mängib Erik Menendezit. Menendezi vennad mõisteti 1996. aastal elu lõpuni vanglasse oma vanemate José ja Kitty Menendezi tapmise eest, olgugi et vennad väitsid kohtus, et nad kogesid nooruses väga jõhkrat väärkohtlemist oma vanemate poolt ning üritasid end lihtsalt kaitsta.

Esialgu ei kahtlustanud politsei vendi abielupaari väga verises mõrvas, kuid siis märgati, et rikkast perest Erik ja Lyle Menendez kulutavad oma vanemate surma järel väga palju raha.

Ryan Murphy seriaali keskmes on vennad Eric ja Lyle Menendez. Foto: Netflix / Seriaalikaader

Hakati kahtlustama, et Erik ja Lyle võisid oma vanemad siiski tappa, et pärida pere varandus. «Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story» on tekitanud uusi arutelusid selle osas, kas Menendezi lugu väärkohtlemisest võis olla tõsi ning kui õigustatud oli sellisel juhul neile määratud karistus.

Kardashian ning näitleja Koch külastasid Menendezi vendade vanglat kaks päeva pärast seda, kui endiselt trellide taga istuv Erik kritiseeris tema perekonnast tehtud Netflixi sarja.

«Ma arvasin, et praeguseks hetkeks oleme edasi liikunud valedest ning ei pea enam Lyle'ist looma karikatuuri, mis tugineb täielikult valedel. Ma usun, et valik Lyle'i niivõrd vääralt kujutada on tehtud meelega ja teadlikult, sest ma ei usu, et Ryan Murphy on päriselt nii naiivne ja oma kujutlustes ebatäpne, et ta oleks seda teinud heade kavatsustega. Tal olid meie loo osas teadlikult halvad kavatsused,» kirjutas Erik sarjast.

Tema mõtteid vahendas abikaasa Tammi Menendez sotsiaalmeedias. Sarjas on nimelt vastuolulisi stseene, mis vihjavad võimalikule intsestile vendade vahel.

Kardashian, kes on ise löönud kaasa produtsent Ryan Murphy õudusseriaalis «American Horror Story», käib regulaarselt vanglates, et kuulda lähemalt vanglaprogrammidest ning kõneleda vanglareformist. Sel aastal on Kim ja Khloé Kardashian käinud veel kahes California vanglas.