Kes oli salapärane rüütel? Arheoloogid lahendasid sajandeid vana nn musta hauakivi mõistatuse

Ekspertidele hämmingut pakkunud hauakivi püstitati 1627. aastal Jamestownis Virginias. Huvitaval kombel kujutab see hoopis inglise rüütlit, mis omakorda peegeldab toonaste kaubateede keerukust.

Värskeima uuringu kohaselt pärineb hauakivi tõenäoliselt Belgiast ning püstitati 1627. aastal Jamestownis, Virginias, sest see oli esimene alaline inglaste asula Ameerika Ühendriikides.

Uuringu autorid, kelle töö avaldati ajakirjas International Journal of Historical Archaeology, analüüsisid hauakivile tehtud nikerdusi ja inkrusteeringuid, et määrata selle päritolumaa.

Hauakivi fragmentidest leiti fossiilseid mikroobe, kellest paljud ei ole Põhja-Ameerika päritolu. Samu mikroobifossiile on aga leitud tänapäeva Belgias ja Iirimaal.

«Seetõttu pidi rüütli hauakivi olema imporditud Euroopast. Ajaloolised tõendid viitavad Belgiale, kust see toimetati kõigepealt Londonisse ja sealt edasi Jamestowni,» märkisid teadlased.

Teadlased jätkasid: «Meie hüpotees on, et hauakivi kaevandati ja lõigati sobivasse suurusesse Belgias ja toimetati siis Londonisse, kus seda nikerdati ja lisati messingist inkrusteeringud. Lõpuks saadeti see edasi Jamestowni.»