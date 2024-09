Bänd on lagunemas? Foo Fighters tühistas Dave Grohli skandaali valguses kontserdi

Uudis kontserdi tühistamisest tuleb paar nädalat pärast Dave Grohli teadaannet, et talle sündis abieluväline laps. Kuu alguses ütles Grohl Instagramis fännidele, et püüab uuesti võita 48-aastase abikaasa Jordyn Blumi usaldust ning loodab tema andestusele. Grohlil on naisega kolm tütart: 18-aastane Violet, 15-aastane Harper ning 10-aastane Ophelia. Grohl abiellus Jordyniga 2003. aastal.

Muusik keelas abieluvälise lapse sündimisest teatanud postituse all kommentaarid, kuid tema fännid on sotsiaalmeedias välja toonud, et nooremana oli truudusetus Grohlile tavaline. Samuti väljendati kahetsust, et rokimees pole oma kunagisi kombeid parandanud.