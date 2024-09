TÕELINE KOLETIS Prokurörid võtavad asja pulkadeks: mis toimus Diddy mitmepäevastel seksipidudel?

Varasemalt on politsei juba kirjeldanud, et Combs oli oma tegevuses võrreldav Jeffrey Epsteiniga ning haarangu käigus leiti tema kodust tuhat pudelit beebiõli ning 784 dildot. Pärast Combsi vahistamist on sotsiaalmeedias hakatud tagasi viitama teleintervjuudele, kus Combs vihjas julgesti oma pidudel toimuvale (rääkides muu hulgas naiste luku taha panemisest). Samuti arutletakse tagantjärele, milliseid kuulsusi Combsi pidudel kõige sagedamini nähti. Näiteks on levima video, kus häiritud Denzel Washington lahkub varakult ühelt Diddy peolt, samuti oli üheks muusiku külaliseks Leonardo DiCaprio.

Sketš Sean Combsist kohtus. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg/Scanpix

Prokurörid panid 16. septembril arreteeritud muusikatähe kuritegude selgitamiseks kokku 14 lehekülje pikkuse dokumendi, mis laskuvad Combsi korraldatud seksipidude kirjeldamisel häirivatesse detailidesse. Süüdistuses on rõhutatud, et ülirikas Combs ja tema kaaslased kasutasid äriist võimu ja prestiiži ära, et ähvardada ning meelitada naissoost ohvreid Combsi orbiidile, sageli teeskluses, et naistel võiks temaga tekkida romantiline suhe.

Sean Combsi ehk Diddy netovara ulatub miljardini. Foto: PI via ZUMA Press Wire

Dokument selgitab, et töötajate ja tuttavate abiga toimetas Combs seksitöötajaid üle osariigipiiride ning teistestki riikidest kohale. Siis kasutas muusik jõudu ning väljapressimist, et sundida ohvreid osalema pikkades seksaktides meessoost seksitöötajatega. Selliseid ähvardustega korraldatud üritusi nimetas Combs freak offideks. Muusikul oli kombeks neid seksimaratone läbi kaamerasilma pealt vaadata ning samal ajal masturbeerida. Ta võttis need ka salaja linti, sest see võimaldas Combsil hiljem sundida oma ohvreid vaikima.

Diddy koos endise tüdruksõbra Cassiega, kes hiljem süüdistas lauljat vägistamises ning vihjas ka ise seksimaratonidele, mida Diddy oma pidude ajal korraldab. Foto: Charles Sykes/AP