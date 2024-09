FILMIPOMM Režissöör Francis Ford Coppola kulutas 120 miljonit filmile, mida inimesed nähagi ei taha

«Megalopolise» kõrval jõudis Ameerika kinodesse DreamWorks Animationi animafilm «Pöörane robot», mis hakkab Eesti kinodes jooksma oktoobri keskel. Kui «Pöörasest robotist» on oodata hitti, sest filmil õnnestus avanädalavahetusel tuua Ameerikas sisse 35 miljonit, siis Coppola suurteos «Megalopolis» tõi sisse vaid neli miljonit dollarit, olgugi et filmis löövad kaasa Adam Driver, Aubrey Plaza, Jon Voight, Shia LaBeouf ja mitmed teised tuntud nimed.

120 miljonit maksnud «Megalopolise» autor on 85-aastane Francis Ford Coppola, kes sai idee filmi tegemiseks juba 70ndatel ning sai eeskuju Fritz Langi «Metropolisest». Foto: Rw/mpi/capital Pictures

Võrreldavalt vilets avanädalavahetus on sel aastal ainult olnud Hollywoodi filmil «Vares», mis korjas esimesel nädalavahetusel pisut üle nelja miljoni. Kehvasti läks ka ulmemärulil «Borderlands» ning Kevin Costneri vesternil «Horizon», mis tegid vastavalt kaheksa ning üheteist miljoni suuruse avangu.

«Megalopolises» kehastab Adam Driver idealistlikku arhitekti, kes unistab uue ja parema maailma loomisest, kuid teda takistavad korruptsioon ja lähedaste võimujanu. Foto: Capital Pictures

«Megalopolise» maailma esilinastusele Cannes'i filmifestivalil järgnesid jahedavõitu arvustused kriitikutelt, kes nimetasid Coppola filmi küündimatuks ja seosetuks pillamiseks.

Coppola jaoks on tegemist tõelise kireprojektiga, mille idee tekkis režissööril juba 70ndatel. Et film valmis teha, müüs filmimees maha oma kalli veiniistanduse ning maksis 120 miljoni suuruse eelarve oma taskust, mistõttu kaotab ta filmi põrumisest ainult ise. Tegemist on Coppola esimese filmiga üle 13 aasta.

Filmi on seejuures saatnud ka paar kentsakat skandaali. Hiljuti ilmus «Megalopolisele» reklaamklipp, kus olid välja toodud kriitikute salvavad sõnad Coppola kõige olulisemate filmide kohta. Reklaamrull andis mõista, et kui suurteosed «Ristiisa» ning «Tänapäeva apokalüpsis» välja tulid, ei olnud kriitikud neist vaimustunud, kuid siis tuli välja, et reklaamis näidatud tsitaadid ei ole isegi tõelised.

Samuti hakkasid pärast võtteid levima väited, et Coppola olevat käperdanud naissoost statiste, kui käisid ühe seksika klubistseeni võtted. Coppola lükkas need väited tagasi ning kostis, et ta on tegelikult äärmiselt uje inimene ning üritas lihtsalt stseenis osalevaid naisi sõbralike žestidega õigesse meeleollu viia. Paljud aga pidasid tema käitumist sobimatuks.