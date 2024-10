Kuulus Jaapani kunstnik avab Tartus oma isikunäituse koos ainukordse heliteose esmaettekandega

«Ryoji Ikeda on kunstimaailmas tuntuks saanud oma mastaapsete, sageli teadusandmetel põhinevate ruumiinstallatsioonidega,» rääkis Kati Torp, Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 loovjuht. Torp, kes on kunstnikuga koostööd teinud varemgi, tõi Ikeda ühe tähelepanuväärse eripärana esile võime ühendada kunst ja teadus viisil, mis on detailitäpne, kuid samas ka audiovisuaalselt kaasahaarav.

Kunstnik kogus uudisteoste jaoks andmeid ja inspiratsiooni koostöös Tartu Ülikooli Eesti Biokeskuse ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga. Kahte uut installatsiooni täiendab autori varasemast loomingust tuntud teos «data-verse» aastatest 2019–2020. Ikeda isikunäitus jõuab Eesti Rahva Muuseumi Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 egiidi all ning annab kultuuripealinna-aastale võimsa lõppakordi.

Eesti Rahva Muuseumi direktori Kertu Saksi sõnul toob spetsiaalselt Eesti ainesest tõukuv looming ning näitus koju kätte võimaluse kogeda tippkunsti, millel on üle maailma miljoneid austajaid.

«Eesti bioandmetele tugineva kunsti ning Eesti Filharmoonia Kammerkoorile loodud teose kaudu toob Ikeda maailma ette selle, milles just Eesti on võimas: teaduse ja kultuuri. Oleme uhked, et see saab teoks Tartus ja Eesti Rahva Muuseumis. Selline koostöö äratab suurt rahvusvahelist huvi, mistõttu ootame arvukalt külastajaid nii kodu- kui ka välismaalt,» ütles Saks.

2. novembri õhtul kannab Eesti Filharmoonia Kammerkoor peadirigendi Tõnu Kaljuste juhatamisel esimest korda ette ka heliteose, mis on inspireeritud eesti keele omapärast. Karjääri jooksul peamiselt elektroonilise muusikaga tegelenud Ikedale on see esimene kord luua teos inimhäälele. Teost esitatakse vaid üks kord Euroopa kultuuripealinnas Tartus.

Viimati sai Eestis Ryoji Ikeda loominguga tutvuda 2015.–2016. aastal, mil Tartu 2024 loovjuhi Kati Torpi kui toonase Kumu kunstimuuseumi kuraatori juhtimisel jõudis Eestisse Ikeda «supersümmeetria» – Euroopa tuumauuringute keskuse (CERN) labori andmetel põhinev ruumiinstallatsioon, mille eest pärjati kunstnik 2014. aastal ka Collide@CERN Prix Ars Electronica auhinnaga. Tänavu eksponeeritav looming on otseselt inspiratsiooni saanud Eesti kultuurist ja teadusest.

Kunstniku isikunäitust saab Eesti Rahva Muuseumis näha 2. novembrist kuni 2025. aasta 2. märtsini. Ryoji Ikeda isikunäitus ja kontsert on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.