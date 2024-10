5000 EUROT Esimest korda anti Eestis välja «Tuleviku meistri» stipendium

Astra Irene on õppinud ka Berliini kunstide ülikoolis ning käesolevalt jätkab ta õpinguid EMTA magistriõppes heliloomingu erialal, samuti on ta alates sellest sügisest Endla teatri koosseisuline näitleja.

Värske stipendiaat on loonud muusikat lavastustele «Veenus karusnahas» ja «Woman Who Rage» ning filmidele «7 Dreams to My Mother» ja «Calling for Stanity». Lavastajana on ta toonud lavale muusikateatri etenduse «Vankumatu» (2024, EMTA black box) ning «Terra Nullius» (2021, Berliin).