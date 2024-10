ROKIMEES VAJAB RAHA Deep Purple'i kitarristiks kehastunud kelm pettis vähihaigelt vanaproualt rahahunnikuid välja

Pettuse ohvriks langes naine nimega Valerie Horwood, kellel on kõigele lisaks ravimatu vähk.

Surmaga lõppevat haigust põdev Horwood saatis Blackmore'ina esinenud kurjategijale kolme aasta jooksul hunnikute viisi Apple'i kinkekaarte. Kitarrist Ritchie Blackmore'i teeselnud kelm võttis Horwoodiga ühendust Facebooki kaudu ning palus naiselt rahalist abi.

Pereliikmed avastasid pettuse

«Mu ema ei ole loll vanaproua,» ütles lõksu langenud Valerie Horwoodi tütar Debbie. «Ta on väga arukas ning saab asjadest hästi aru. Ta oli vist lihtsalt üksildane. Talle meeldis vestlused, mida nad omavahel pidasid. See on südantlõhestav, et petis ta niimoodi kätte sai.»

Mitu aastat kestnud pettus tuli välja siis, kui Valerie Horwoodil läks arvete maksmiseks järsku tarvis pereliikmete abi. Tütar läks murelikuks ning vaatas Horwoodi pangakontot. Järsku avastas tütar enda ehmatuseks, et kõik ema säästud on kadunud.

«Tal tekkis turvatunne, sest arvas, et tal on tekkinud hea sõber, kes juhtub olema kuulsus,» rääkis Debbie. «Ta isegi ei uskunud meid, kui hakkasime talle seletama, et teda tüssati.»

Valerie Horwood käis Blackmore'iga samas koolis, mistõttu oli kelmil eriti lihtne võita vanaproua usaldus.

Meeleheide viis enesetapukatseni