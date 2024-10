Eesti ettevõtjad tulid appi: peagi taasavatav Notre-Dame'i katedraal saab ülikalli Estonia klaveri

Algatuse taga on Kirikufond, mille nõukogu esimees on Estonia klaverivabriku omanik Indrek Laul, vahendab Eesti Päevaleht . Laulu sõnul tekkis enam-vähem kohe soov panustada kuidagi katedraali taastamisse.

Varem on Indrek Laul andnud veel Tartu Jaani kirikule klaveri Estonia 225 , mis valmistati spetsiaalselt kirikule.

Notre-Dame süttis põlema 2019. aasta aprillis ning jäi meelde ühe tolle aasta traagilisema sündmusena. Jumalaema kiriku taastamiseks kuluv summa ei ole täpselt selge, kuid on hinnatud, et see läheb maksma umbes 846 miljonit eurot. Suur osa sellest tasuti tänu annetustele, mida tuli 150 erinevast riigist kohe pärast jahmatavat tulekahjut.