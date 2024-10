Skandaal oksjonikorraldaja ümber: inimeste säilmed ei ole müügiks!

Pahameelt tuli ka Indiast

India Nagalandi osariigi peaminister Neiphiu Rio mõistis hukka inimjäänuste oksjonile panemise kui dehumaniseeriva teo, mis jätkab koloniaalvägivalda. Ta ütles, et see on emotsionaalselt tundlik ja püha küsimus, teatas India meedia. FNR oli otse oksjonimajaga ühendust võtnud.

«Fakt, et need esemed võeti, on väga valus, ja fakt, et neid müüdi, on lugupidamatu ja hoolimatu. Oleme teadlikud, et säilmed koguti 19. ja 20. sajandil, kuid nende müük 2024. aastal oli üsna šokeeriv,» lisas ta.