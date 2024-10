GALERII Within Temptation täitis Unibet Arena võimsate sümfooniatega

Within Temptationi kaheksas stuudioalbum «Bleed Out» ilmus möödunud aastal. Nüüd käib albumit toetav tuur läbi Euroopa ja Suurbritannia. «Bleed Outi» lugu peegeldab hullumeelset aega milles me elame.

Alates Ukraina sõja algusest on Within Temptation nihutanud oma fookust ühiskondlikel teemadel kirjutamiselt Ukraina sõja käsitlemisele, Iraanis vabaduse eest võitlevate naiste raskele olukorrale ja naise valimisõigusega seotud keerulistele küsimustele.

Kogu kirjutamisprotsessi vältel on «Bleed Out» näidanud, et bänd läheneb muusikale rusikad püsti.

Tähelepanelikumad vaatlejad märgivad, et see pole album, mis ei karda purustada ka kõlareid. «Bleed Out» on nii ülevoolavalt raske kui ka poliitiliselt sügavamõtteline. Within Temptation on bänd, kes võitleb headuse poolel ja nad teevad seda omamoodi.