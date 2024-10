KUIDAS? Avastati Jimi Hendrixi demod, mis pole kunagi varem ilmavalgust näinud

Tegemist on alternatiivsete versioonidega lauludest «Up from the Skies», «Ain't No Telling», «Little Miss Lover» ja «Stone Free». Need demod on aga Hendrixi poolt välja antud ametlikest versioonidest erinevad nii kõla kui pikkuse poolest, kestes vähemalt seitse minutit. Arvatakse, et neid demosid sisaldav lint võib oksjonil müügiks minna 200 000 dollari eest.