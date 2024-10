Seksi ja verega täidetud ooper on nii šokeeriv, et teatrikülastajad vajasid arstiabi

38-aastane Holzinger on tuntud vabameelsete etenduste poolest, mis hägustavad piire tantsuteatri ja vodevilli vahel. Tema täielikult naistest koosnev kollektiiv esineb sageli osaliselt või täielikult alasti ning varasemad etendused on hõlmanud elusat mõõga allaneelamist, tätoveerimist, masturbatsiooni ning maalimist vere ja väljaheidetega.

«Sancta» hõlmab elavat augustamist, simuleerimata seksuaalvahekorda ja rohkelt nii võlts- kui pärisverd. Pressiesindaja Sebastian Elbing märkis, et kolmel korral oli vaja kohale kutsuda arst.

«Hea tantsutehnika ei tähenda minu jaoks ainult seda, et keegi suudab täiuslikult sooritada tendu'd, vaid ka seda, kui keegi suudab õigel hetkel urineerida,» ütles Holzinger tänavu aasta alguses intervjuus The Guardianile. (Tendu näol on tegemist balletiliigutusega – toim.)