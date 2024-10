Riigieelarve on keerulises seisus. Kõik saavad aru kärpevajadustest. Me mõtleme sellega seoses solidaarsusest. Kuid ei tasu unustada, et kultuur on osa riigi kaitsemehhanismist – regionaalse arengu mootor ja riigisisene lõimija. See võimaldab liita erineva emakeele ja kultuuritaustaga inimesed kombe- ja väärtusruumis ning inforuumis, mis hetkeolukorras on ka oluline julgeolekuküsimus seoses mõjutuskatsetega.