Asi ametlik: kõige stiilsem filmiroimar naaseb peagi

Bret Easton Ellise satiiriline ja vägivaldne teos «Ameerika psühhopaat» on varasemalt tehtud filmiks 2000. aastal režissöör Mary Harroni poolt. Sellest on saanud tõeline kultusteos, mis lõi käima peategelasest sarimõrvarit Patrick Batemani mänginud Christian Bale'i karjääri.

Kuna 2000. aasta filmi praegugi hästi mäletatakse, on paljudel tekkinud küsimus, miks Guadagnino tahab sellest uusversiooni luua.

«Luca on geniaalne looja ja täiuslik visionäär, kes loob sellest jõulisest ja klassikalisest teosest uue tõlgenduse,» ütles Lionsgate'i esimees Adam Fogelson teadaandes. Guadagnino tänavune tennisefilm «Väljakutsujad» teenis ülemaailmselt peaaegu sada miljonit dollarit.

Foto: Loredana Sangiuliano/SOPA Images via ZUMA Press Wire

1991. aasta romaan oli ilmudes äärmiselt kõmuline, rääkides loo enesekesksest ja upsakast pankurist, kes öösiti tegutseb sarimõrvarina. Veel 2021. aastal käisid jutud, et Lionsgate plaanib romaanist teha telesarja.

Režissööril on kõvasti tööd. Alles hiljuti tegi ta valmis koolis toimuva põneviku nimega «After the Hunt», samuti on ta valitud tegema Pier Vittorio Tondelli 1989. aasta romaani «Separate Rooms» filmiversiooni, kus löövad kaasa Josh O'Connor ja Léa Seydoux.