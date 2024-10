Hääl, mis kostab üle linna: Eestis esineb põhjamaade hevikuninganna

Tarja Turunen on Soome muusika üks tuntumaid hääli. 1996. aastal alguse saanud Nightwishi kaasasutaja sopran võlus hoobilt kogu maailma ning bändi omalaadne lähenemine metal-muusikale lõi sajandivahetusel pinnase uue žanri tekkele, inspireerides sellega paljusid bände. Viimati esines ta Eestis 2022. aasta lõpus.

2006. aastal alustas Turunen soolokarjääri ja on sellest ajast saati samal rajal ka püsinud. Ligi 20 aasta jooksul on ta välja andnud kokku üheksa sooloalbumit, mis sündinud nii klassikalise kui ka rokkmuusika žanris. Tema seni uusim album «Dark Christmas» – mis on jätk tema esimesele jõulualbumile – ilmus 2013. aasta novembris.