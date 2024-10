SUUR MUUMI-AVASTUS Tove Janssoni erakogust leiti salajased märkmed

Võiks arvata, et praeguseks teame Muumidest kõike, mida Muumide kohta on võimalik teada, kuid peagi ilmuvad esmakordselt salajased märkmed, mis Jansson oma lõbusate trollide kohta kirjutas.

Näiteks täpsustab Jansson, et muumitrollide karv on «nagu samet». Samuti kirjutas Jansson, et nad on väikesed, sõbralikud ja seiklushimulised olendid.

Näiteks kirjutas Jansson väikese My kohta: «Ta on korraga agressiivne ja rõõmsameelne. Tal ei ole mingit austust, aga võib ükskõikselt sõbralik olla, kui tal on vaja seda teha. Kui ta sind hammustab, siis see ei tähenda midagi kindlat - see on lihtsalt asi, mida talle teha meeldib.»