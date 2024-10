ÜLLATAV Just neid laule soovivad inimesed kuulda oma pulmas

Uuringust, mille viis läbi veebiotsingu tööriist Breezit, mis võimaldab kasutajatel leida pulmade või ürituste jaoks korraldajaid, tuleb välja, et kõigi aegade populaarseim pulmalaul on üks 1987. aasta tantsuhitt, mida soovib oma pulmapäeval kuulda suisa veerand kõikide esitusloendite autoritest.

Esitusloendid valisid teadlased välja selliste märksõnade põhjal nagu «wedding dance floor», «wedding party» ja «walking down the aisle» ehk otsiti märksõnu, mis oleks otseselt seotud pulmade ja tseremooniajärgse peoga.

Uuringust, mille käigus töötati läbi 2000 pulmateemalist Spotify esitusloendit, nähtub, et mitte just eriti üllatuslikult tahavad inimesed oma pulmas kuulda Whitney Houstoni lugu «I Wanna Dance With Somebody», mis on kõige enim otsitud pulmalaul. See 1987. aasta hitt, mis ilmus esmakordselt Houstoni teisel stuudioalbumil «Whitney», oli esitusloendites esindatud suisa ligi 500 korral, täpsemalt oli see esitusloenditesse valitud 484 korral.