Eestlastelegi tuttav teletäht andis teada raskest diagnoosist

1998. aastal alanud ning kuus hooaega kestnud «Dawson's Creek» võitis kiiresti televaatajate südamed, rääkides ühes Massachussettsi väikelinnas elavast mõtlikust teismelisest nimega Dawson Leery, kelle unistus on saada filmitegijaks. Intelligentse ja tundliku dialoogiga silma paistnud sarja on nautinud ka Eesti televaatajad.

Dawson Leery rolli valiti toona tundmatu näitleja James Van Der Beek, kes on lisaks «Dawson's Creekile» mänginud veel näiteks 2002. aasta filmis «The Rules of Attraction», 1999. aasta jalgpallidraamas «Varsity Blues» ning teleseriaalides «Pose» ja «CSI: Cyber».

Ühes 90ndate populaarsemas noortesarjas edu leidnud Van Der Beek andis väljaandele PEOPLE teada, et põeb soolevähki. «Mul on pärasoolevähk. Olen selle diagnoosiga privaatselt toime tulnud ning astunud samme, et seda lahendada koos oma imelise perekonna abiga. Mul on põhjust olla optimistlik, ma tunnen end hästi,» kirjeldas Van Der Beek oma olukorda.