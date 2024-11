Tana, 10. novembri hommikul hakati Raekoja platsil filmima Erika Salumäest rääkiva eluloofilmi «Meie Erika» massistseeni. Kui suurem osa «Meie Erikast» on juba filmitud, siis teha on veel stseen, kus olümpiavõitja 1988. aastal Raekoja plastic vastu võetakse. Vaata fotosid uhkest filmivõttest ja võrdle allpool, kas tänane päev on sarnane ehtsa päevaga 1988. aastal.