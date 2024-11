Simon ja Garfunkel on tülikirvest maha matmas? Kuulus tandem võib uuesti ühineda

Simon lisas: «Selle asemel, et olla mees, kes laulab Paul Simoni laule, oleks ta saanud olla Art Garfunkel, omaette staar. See pani mind mõtlema, kuidas ma saaksin olla mees, kes kirjutab laule ja neid ka ise laulab. Mul polnud Artiet vaja.»

Järgnevatel aastakümnetel on Simon ja Garfunkel aeg-ajalt koos esinenud, kuid muu aja on nad keskendunud oma soolokarjäärile.

Tänaseks on Simon ja Garfunkel mõlemad 83-aastased ja leidnud oma elus veidi rahu. Art Garfunkeli poeg Art Jr. ütles: «Usun, et on võimalus, et nad taas muusikaliselt ühinevad. See on lihtsalt oletus, aga võib-olla mõne suure tele- või heategevusürituse jaoks. Kui nad saaksid muusikatööstuses tegutsevatelt tuttavatelt julgustust, võiksid nad koos uusi laule salvestada.»