Raimond Kaljulaid PÖFFist: praegu ei ole Eestis aeg näidata Venemaa autorite kahetimõistetavat loomingut

«On puhkenud väga kirglik debatt selle üle, kas Pimedate Ööde Filmifestival tegi õigesti, kui võttis oma programmi Venemaa päritolu režissööri Boris Gutsi filmi «Kurdid armastajad»,» kirjutab Kaljulaid sotsiaalmeedias. «Muuhulgas on Ukraina välisministeerium palunud selle filmi programmist kõrvale ja seda Tallinnas mitte näidata ja nende argumendid on väga kaalukad.»

PÖFF otsustas ukrainlaste üleskutse peale eemaldada Gutsi filmi Ukraina fookusprogrammist «Seistes koos Ukrainaga», kuid film esilinastub siiski pühapäeval põhiprogrammi raames.

«Kui küsida minu arvamust, siis minu isiklik arvamus on see, et praegu ei ole aeg Venemaa autorite kahetimõistetava loomingu näitamiseks Eestis. Mind paraku ei veena argumendid, kuidas autor on tegelikult sõja vastu ja tegu on sõltumatu filmiga,» märgib Kaljulaid.

Politiik selgitab oma seisukohta: «Toetame riigi ja rahvana selgelt ja ühemõtteliselt Ukrainat, anname sõjalist abi, toetame poliitiliselt, majanduslikult ja muidugi oleme vastu võtnud Ukraina kodanikud, kes põgenevad sõja eest. Oleme teinud kõik, et Venemaad majanduslikult, poliitiliselt ja igas muus mõttes isoleerida. Kui meie head sõbrad ukrainlased on seisukohal, et see film on neid haavav ja seda on koguni väljendatud Ukraina välisministeeriumi tasemel, siis peame oma sõpru ukrainlasi siin kuulda võtma.»

Kaljulaid kommenteeris ka PÖFFi korraldajate selgitust, et PÖFFil saavad kokku erinevad seisukohad, diskuteeritakse ja polemiseeritakse. PÖFF tõi näitena, et seepärast on programmis kõrvuti Iisraeli ja Palestiina filmid. «Loodan väga, et Eestis siiski mõistetakse, et olukord Lähis-Idas ja Ukrainas pole absoluutselt võrreldavad,» märkis Kaljulaid.

Kaljulaid meenutas, et Ukraina on suverääne rahvusvaheliselt tunnustatud riik, millele Venemaa igasuguse legitiimse põhjuseta kallale tungis. «See sõda algas Venemaa juhtkonna imperialistliku poliitika tulemusel. Iisraeli ja Hamasi sõda sai alguse Hamasi koletust terrorirünnakust Iisraeli vastu. Ukraina pole kunagi Venemaad rünnanud ega mingil muul moel ohustanud.»

Kaljulaid lõpetas postituse tähelepanekuga, et nende sõdade vahele võrdusmärgi tõmbamine on vale. «See peaks olema selge igale Eesti inimesele,» kirjutas poliitik.