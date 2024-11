Arheolooge hämmastab iidne monument: teist sellist pole kuskil maailmas

«Hall» koosneb vallidega ümbritsetud alast, mille mõõtmed on 49 korda 21 meetrit. Selle siseküljel on 56 püsti seisvat kivi, mis ulatuvad peaaegu 2,1 meetri kõrguseni.

«Selle halli loonud inimesed kaevasid läbi Bodmini nõmme pinnase, kuni jõudsid lahtise graniidini, ja kuhjasid selle kokku, et luua need vallid,» selgitas Gossip vanuse mõõtmise protsessi. «Ja mida nad tegid meie kasuks, oli see, et nad matsid need väga iidsed pinnased vallide alla, mida me saime OSL-iks kasutada.»