Fännid jätavad hüvasti: Milhouse'i häälnäitleja selgitas «Simpsonitest» lahkumist

Ameerikas jõudis eile eetrisse värskeim «Simpsonite» jagu nimega «Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes», mis on märgiline põhjusel, et selles loeb viimast korda ühe legendaarse tegelaskuju häält Pamela Hayden. Miks 35 aastat «Simpsonites» osalenud Hayden animasarjast järsku lahkub?

Hayden tõdes Varietyle, et väga vähesed näitlejad saavad uhkustada, et on 35 aastat järjest ühes sarjas osaleda saanud. «Juba see üksi on hämmastav.»

Pamela Hayden on andnud joonisseriaalis hääle mitmele tegelaskujule, nende seas koolikiusaja Jimbo Jones, Rod Flander, politseiülem Wiggumi abikaasa Sarah ning Lisa sõbranna Janey Powell, kuid kõige paremini teatakse teda nohikliku Milhouse'i rollist. Seriaali tegijad on Haydeni lahkumiseks juba mõnda aega valmistunud ning produtsendid korraldasid talle isegi südamliku lahkumispeo.

Hayden on töötanud häälnäitlejana ka seriaalides «Hey Arnold» ja «Pinky and the Brain», kuid «Simpsonid» on tema jaoks eriline. Milhouse'i tegelaskuju loodi juba 1988. aastal reklaami «The Butterfinger Group» jaoks, kui «Simpsonid» oli veel lühisari, mis jõudis eetrisse «The Tracey Ullman Show» raames. Milhouse loodi selleks, et Bartil oleks kooli sööklas kellegagi juttu ajada. «Ta sai nimeks Milhouse, sest see tundus kõige masendavama nimena, mis ühel poisil võiks olla,» selgitas Hayden.

Milhouse'ile hääle andnud Pamela Hayden alustas animasarja juures töötamist 35 aastat tagasi. Foto: Evan Agostini/Invision/AP, File