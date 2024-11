Nüüd on tulnud avalikkuse ette tõsiasi, et McCarthyl algas 70ndatel ebaseaduslik salasuhe teismelise tüdrukuga, mille üksikasjad on pannud kirjandusmaailma pead vangutama, vahendab Vanity Fair. McCarthy salajane muusa, praegu 64-aastane Augusta Britt, selgitas väljaandele, et tema suhe McCarthyga algas 70ndatel. Siis oli Britt veel teismeline ning McCarthy varastes 40ndates.