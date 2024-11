Britt rääkis ajakirjanik Vincenzo Barneyle, et tema mõju McCarthyle on näha tervelt kümnse kirjaniku teoses, sealhulgas Coenite poolt filmiks tehtud krimiloos «Ei ole maad vanadele meestele», kus üks peategelane Llewyn Moss abiellus oma abikaasaga, kui naine oli veel 16-aastane.

Kaader filmist «No Country For Old Men» («Ei ole maad vanadele meestele»)

Pärast reisi Mehhikosse elas Britt koos McCarthyga El Pasos Texases. Siis sai Britt teada, et McCarthy on tegelikult juba abielus ning saanud poja, kes oli toona sama vana kui Britt ise. 1966. aastal abiellus McCarthy nimelt inglasest laulja Anne DeLislega.

«Mul on olnud nii suur hirm oma lugu rääkida,» tõdes Britt. «Mul on tunne, et ma ei ole Cormacile lojaalne. Aga ta alati hoiatas mind, et millalgi tema arhiivid lähevad lahti ja inimesed saavad minu kohta teada.»