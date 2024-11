PILDID JA VIDEO Kunstnik Nan Goldini sõnavõtt vihastas Saksa poliitikuid: ta ei tea ajaloost midagi

80ndate pildiseeria «The Ballad of Sexual Dependency» poolest tuntud Goldin on kirglik aktivist ja mõjuvalt avameelne kunstnik, kes on oma töödes vaadelnud nii ootamatult vallandunud HIV-epideemiat kui ka metsikuid seksuaalsuhteid.

«Ma otsustasin, et kasutan seda näitust platvormina, et rõhutada oma moraalset raevu seoses genotsiidiga Gazas ja Liibanonis,» tunnistas Goldin. «Mu näitus on nagu katse. Kui minu positsiooniga kunstnikul on lubatud oma poliitilisi vaateid väljendada nii, et mind ei tühistata, siis loomulikult sillutan teed teistele, et nemadki saaksid ilma tsensuurita kõnelda.»