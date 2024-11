Tervisega kimpus Elton John ei saa muusikat teha: ma ei näe enam midagi

Sir Elton John tegi küll tuuritamisega lõpparve, ent ekstravagantne laulja tahab siiski töökalt uut muusikat teha.

Paraku tabas teda juulis silmapõletik, millest John lootis ruttu terveneda. Andes ühismeedias teda tabanud põletikust teada, kinnitas laulja, et on tervenemas, kuid nägemise täielik taastumine võtvat veidi aega.

Elton John. Foto: ELIZABETH FRANTZ

Johni silmamure kestis terve suve ning muusik lootis õhinaga uue albumi tegemise kallale asuda, kuid nüüd tõdes ta, et tema silmanägemine on nii kehv, et see lihtsalt ei ole võimalik.

Ta ütles, et viimase nelja kuu jooksul on ta paremast silmast näinud, kuid tema vasaku silmaga on lood kehvemad.

«Ma saan intervjuud anda, aga minna stuudiosse ja salvestada... ma ei tea, ma ei näe isegi laulusõnu,» rääkis 77-aastane laulja saates «Good Morning America».

Ta lisas, et selline silmaprobleem on väga tüütu ning tema elu ei ole viimase poole aasta jooksul enam endine olnud. «Ma ei näe midagi, ma ei saa midagi lugeda, ma ei saa midagi vaadata.»

Elton John esinemas Dodgeri staadionil 2022. aasta novembris. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Popitäht ütles, et uus album on hetkel pausil ja ta ei tea, millal saab sellega edasi minna. Johni sõnul on sellest kõvasti aega möödas, kui ta viimati midagi stuudios salvestas ning hetkel on ta omadega lihtsalt kinni jäänud.

Johni sõnul saab ta praegu ravi ning tal on põhjust loota, et kõik saab ikkagi korda.

«Hetkel keskendumegi sellele,» selgitas John, kelle uhkest hüvastijätutuurist valmis tänavu dokumentaal «Elton John: Never Too Late».

Johni eelmine stuudioalbum oli 2016. aastal ilmunud «Wonderful Crazy Night», mille laulud kirjutas John koos oma kauaaegse partneri Bernie Taupiniga.

Elton John. Foto: TONY MCDONOUGH/EPA

Veel 2023. aasta novembris kinnitas Elton John Rock 'n' Roll Hall of Fame'i tseremoonial, et ta on koos laulukirjutaja Bernie Taupiniga valmis saanud uue albumi. John kinnitas, et see on täis noorust ja elujõudu.

Paraku annab Elton Johni tunnistus «Good Morning America» põhjust arvata, et uus album on veel siiski töös ja mitte täielikult valmis. Kas see ikkagi valmis saab, sõltub laulja paranemisest.