Ennäe üllatust! Selgus aasta muuseumisõber

Aasta muuseumisõbra eesmärk on pakkuda ühiskonnale läbimõeldud ja teaduspõhist tuge vaimse tervisega tegelemisel, et jõuda olukorrani, kus kogu Eesti väärtustab vaimset tervist ja kannab selle eest hoolt. Koostöös Eesti Kunstimuuseumiga on Peaaasi.ee nõustanud näituste vaimse tervise teemaliste publikuprogrammide loomist ning pakkunud vaimse tervise teemalisi koolitusi muuseumi meeskonnale.

«Pingelistel aegadel kulub eriti ära mõni vaimse tervise vitamiin ja neid on kõigile käepärastest kohtadest võimalik leida. Näiteks liikumine, ilu märkamine, kunsti nautimine, uute teadmiste ja kogemuste ammutamine, teistega mõnusalt koos olemine ja tegutsemine. Seda kõike võib muuseumidest leida ja selles mõttes võib öelda, et muuseum on ka vaimse tervise sõber,» ütleb Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa.

Marit Kannelmäe-Geerts, Peaasi.ee haridusvaldkonna juht, lisab: «Oleme alati liigutatud ja tänulikud kui meie tegusid ja panust väärtustatakse. Ja samas me teame, et üksi toimetamine ei vii meid kunagi nende sihtideni, kuhu soovime jõuda. Parimad partnerid ongi need, kes teevad sama suure pühendumise ja avatud meelega enda tööd ning kui siis kaks sarnast osapoolt kokku saab, toimub imelisi asju. Muuseumid on kohad, mis meid ühendavad - lapsi, noori, vanavanemaid, vanemaid, kes omakorda on kellegi kolleegid, tööandjad või sõbrad, tuttavad, naabrid. Sõnum vaimsest tervisest ja heaolust on põimitud nii paljude teemadega ja meil on rõõm, et saame anda osa ning lisaks ka ise nautida neid keskkondi ja õpihetki, mida muuseumid meie ellu loovad.»